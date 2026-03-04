Авиасообщение на Ближнем Востоке парализовано

Транспортное сообщение на Ближнем Востоке остановлено, пишет The Guardian. Эксперты предупреждают: авиарейсы, запланированные на ближайшие недели, могут продолжать сталкиваться с перебоями, что вызовет глобальные последствия.

Авиаперевозчики вынуждены либо отменять рейсы, либо переходить на более длинные маршруты, облетая опасную зону. Это создает нагрузку на операционные расходы и цены на билеты, которые могут еще больше вырасти, если авиакомпаниям придется платить больше за топливо по мере затягивания войны.