Австралия первая в мире запрещает соцсети для детей - заблокируют более 1 млн аккаунтов

Австралия первой в мире запрещает соцсети для детей. Весь мир внимательно наблюдает за нововведением. С полуночи крупнейшие платформы обязаны заблокировать более 1 млн аккаунтов юных австралийцев.

В Австралии вступил в силу закон, который многие уже называют "историческим экспериментом" и в то же время испытанием для современности. Социальные сети на законодательном уровне запрещены для использования детьми до 16 лет. Возрастной ценз уже распространяется на 10 популярных платформ и стриминговые сервисы.

Деактивация действующих аккаунтов этой категории граждан страны была запущена незадолго до этого. Сервисам и молодежи дали 12 месяцев, чтобы подготовиться к нововведению. Местные власти заявляют, что платформы не защищают детей от вредоносного контента. Закон подвергся критике со стороны крупных технологических компаний и блогеров. Комментарии буквально пестрят: "Все, что запрещено - является запретным плодом и манит еще больше". "Я за свободу выбора. Каждый внутри семьи своей сам решает". "Не власти должны учить детей, а родители".

Родители и защитники прав детей положительно оценили закон. Регулировать соблюдение правил будет специальный комиссариат по электронной безопасности. Сервисы обязаны вести учет о количестве учетных записей детей.

Екатерина Петруцкая, замминистра образования Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03e6484f-a807-4dac-83c3-10487cea87c5/conversions/4475b164-f266-47af-8dab-e803903a639d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03e6484f-a807-4dac-83c3-10487cea87c5/conversions/4475b164-f266-47af-8dab-e803903a639d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03e6484f-a807-4dac-83c3-10487cea87c5/conversions/4475b164-f266-47af-8dab-e803903a639d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03e6484f-a807-4dac-83c3-10487cea87c5/conversions/4475b164-f266-47af-8dab-e803903a639d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Екатерина Петруцкая, замминистра образования Беларуси:

"Мне кажется, все, что делается в том, чтобы защитить нашу молодежь, создать информационную безопасность, это хорошо. Конечно, определенные шаги предпринимаются и в Республике Беларусь. С 1 сентября приказом министра образования уже были исключены телефоны из образовательного процесса. Наши дети уже, по-моему, привыкли. Конечно же, если говорить вообще о таких суровых ограничительных мерах, то, мне кажется, что больше здесь важна разъяснительная работа".

Власти абсолютно логично предполагают, что подростки начнут искать способы обходить запреты. В таком случае ответственность не на детях и родителях, а на платформе. Компания может получить крупный штраф - 33 млн долларов США в эквиваленте. Аника Уэллс, министр связи Австралии заявила: "У детей наступит синдром отмены и ухудшение настроения, но мы верим, что краткосрочный дискомфорт окупится долгосрочными преимуществами".

Аника Уэллс, министр связи Австралии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49bd028a-e6d8-42db-8b2a-3cdd4f0b8733/conversions/fbb2e134-631b-4249-a8fc-6ee5ec21c884-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49bd028a-e6d8-42db-8b2a-3cdd4f0b8733/conversions/fbb2e134-631b-4249-a8fc-6ee5ec21c884-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49bd028a-e6d8-42db-8b2a-3cdd4f0b8733/conversions/fbb2e134-631b-4249-a8fc-6ee5ec21c884-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49bd028a-e6d8-42db-8b2a-3cdd4f0b8733/conversions/fbb2e134-631b-4249-a8fc-6ee5ec21c884-xl-___webp_1920.webp 1920w

По мнению психологов, социальные сети побуждают подростков проводить больше времени в интернете, а также могут предлагать неприемлемый контент. Цифры подтверждают. В Австралии 96 % детей в возрасте 10-15 лет пользуются социальными сетями. При этом 70 % юных пользователей сталкивались с вредоносным контентом, а также с кибербуллингом. В Беларуси почти все дети в возрасте 6-17 лет пользуются интернетом, причем более 90 % выходят в Сеть ежедневно.

Марина Шинкевич, психолог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c29df928-c565-4104-b31b-a61962ff7bdc/conversions/11fa9549-b7c9-4021-a181-6f8710316016-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c29df928-c565-4104-b31b-a61962ff7bdc/conversions/11fa9549-b7c9-4021-a181-6f8710316016-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c29df928-c565-4104-b31b-a61962ff7bdc/conversions/11fa9549-b7c9-4021-a181-6f8710316016-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c29df928-c565-4104-b31b-a61962ff7bdc/conversions/11fa9549-b7c9-4021-a181-6f8710316016-xl-___webp_1920.webp 1920w

Марина Шинкевич, психолог:

"Если мы резко возьмем и вырубим эту их часть жизни, все, что мы получим, это конфликты, сопротивление, недопонимание, агрессию. Самое лучшее - это постепенность и совместная договоренность в виде каких-то правил. Например, выделить зоны без гаджетов - кухня, как вариант, это договоренность о времени, об ограничении".

Екатерина Захорошко, блогер, многодетная мама:

"И как блогер, и как мама, я считаю, что любой резкий запрет - это не всегда хорошо. Конечно же, сейчас бум социальных сетей, и я вижу, насколько много наши дети современные сидят в социальных сетях. И все последствия мы тоже осознаем".

Что же касается самих зумеров? 15 летние австралийцы Ной Джонс и Мейси Нейланд подали иск в Верховный суд Австралии против запрета на использование соцсетей. Такой запрет, по мнению ребят, - антиконституционный, лишает их свободы слова и права на выражение мнения онлайн.