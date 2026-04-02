Австрия закрыла свое небо для военных самолетов США
Автор:Редакция news.by
Австрия следом за другими европейскими странами закрыла свое воздушное пространство для американских военных самолетов, которые задействованы в войне с Ираном. Об этом сообщает местное издание "Курьер" со ссылкой на минобороны страны.
Отмечается, что Вашингтон отправил Вене сразу несколько запросов, которые были отклонены. Причиной назван австрийский закон о нейтралитете.
Ранее Париж запретил американским самолетам с военными грузами летать через свою территорию, а Италия - использовать свою базу Сигонелла на Сицилии, когда туда уже направлялись американские бомбардировщики.
До этого Испания также закрыла для американских самолетов свое воздушное пространство.