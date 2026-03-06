3.74 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Азербайджан направил в ICAO отчет об атаке БПЛА на свою территорию
Автор:Редакция news.by
Азербайджан представил в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) предварительный отчет по инциденту с атакой дронов на аэропорт Нахичевани.
В результате инцидента было повреждено здание воздушной гавани, пострадали 2 человека. В азербайджанском МИД отметили, что Баку оставляет за собой право на ответные меры. Также ожидают, что иранская сторона в ближайшее время представит результаты расследования инцидента. Появившиеся в СМИ данные о размещении тяжелого вооружения на границе с Ираном в Баку опровергли. В свою очередь Генштаб Ирана возложил ответственность за инцидент с беспилотником на Израиль.