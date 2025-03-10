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"Бандитская атака". Очевидцы взрывов в Москве рассказали об атаке украинских БПЛА
Ночью 11 марта Москва и Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. Погибли 4 человека. Как отмечают эксперты, во время налетов ВСУ впервые применили дроны, которые программируются заранее. Боевая часть у них граната. Как сообщило Министерство обороны, всего за ночь было сбито 343 украинских беспилотника.
В ночь на 11 марта 337 украинских беспилотников атаковали российские регионы. Десятки из них были сбиты на подлете к Москве. 20 человек в Подмосковье пострадали, 3 скончались. Были повреждены жилые дома. Вот что рассказали очевидцы из одного такого дома на улице Домодедовской.
"Взрыв, сигнализация машины, потом было еще 5 взрывов, потом как будто гром, как гроза такая была", - вспоминает женщина.
"Я спокойно шел, в траве вижу, что-то железное валяется, поднимаю, нюхаю, а это части от БПЛА-дрона, - рассказал о своей находке школьник. - Я проснулся в 5 утра, было страшно. Были вначале маленькие взрывы, потом прогремел огромный взрыв. Я испугался. Я вышел в окно посмотреть, там все нормально, пошел обратно спать, но боялся даже заснуть".
"Взрыв был ужасный. В том конце района было слышно. Ужасно громкий был взрыв. И это просто возмутительно, что на жилые дома с детьми, со старушками, ни в чем не виноватыми людьми вот такое нападение. Такая атака вообще на Москву страшная. Просто ужас, просто бандитская. Вот так можно сказать", - не скрывает возмущения жительница Подмосковья.
На данный момент известно, что в подмосковном городе Видном создан штаб помощи пострадавшим от украинских дронов. Там жители могут заявить о повреждениях жилья, а также попросить необходимую помощь.