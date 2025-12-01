Банды украинских мигрантов превратили парк в Варшаве в место для криминала

По данным польских СМИ, за 10 месяцев полиция выезжала туда почти 950 раз. Кроме того, в ноябре в парке произошла массовая драка с участием около 50 человек, вооруженных холодным оружием.



Статистика показывает тревожный рост: если в 2023 году было зафиксировано 790 вызовов, то в 2024-м их уже почти 900, и тенденция сохраняется. При этом параллельно увеличилось число преступлений против самих украинцев. За январь - ноябрь 2025-го зарегистрировано более 500 случаев, а это в три раза больше, чем годом ранее.