Беларусь хотят продать США? Эксперт рассказал, чего будет касаться "большая сделка"

Что может в себя включать "большая сделка" между Беларусью и США, рассказал в "Актуальном интервью" директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко.

Он отметил, что в данном случае сложно говорить об определенных политических и экономических моментах, но тем не менее "большая сделка" будет касаться прежде всего экономики. Американцы, к слову, всегда работают с позиции экономики, а далее вовлекают политическую сферу.

"Экономика - это не только предприятия в Республике Беларусь, но и сама позиция страны в евразийском регионе. Это центр между Европой и Азией, в том числе и с точки зрения логистических путей. Китай никогда не отказывался от инициативы "Один пояс, один путь". Он заинтересован в более масштабном продвижении своей продукции в Европу, в этом также заинтересованы Россия и страны Центральной Азии. Беларусь готова предложить свои маршруты, площадки. Транспортно-логистическая сфера - одно из направлений", - считает гость интервью.

Никита Беленченко