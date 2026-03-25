Беларусь хотят продать США? Эксперт рассказал, чего будет касаться "большая сделка"
Что может в себя включать "большая сделка" между Беларусью и США, рассказал в "Актуальном интервью" директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко.
Он отметил, что в данном случае сложно говорить об определенных политических и экономических моментах, но тем не менее "большая сделка" будет касаться прежде всего экономики. Американцы, к слову, всегда работают с позиции экономики, а далее вовлекают политическую сферу.
"Экономика - это не только предприятия в Республике Беларусь, но и сама позиция страны в евразийском регионе. Это центр между Европой и Азией, в том числе и с точки зрения логистических путей. Китай никогда не отказывался от инициативы "Один пояс, один путь". Он заинтересован в более масштабном продвижении своей продукции в Европу, в этом также заинтересованы Россия и страны Центральной Азии. Беларусь готова предложить свои маршруты, площадки. Транспортно-логистическая сфера - одно из направлений", - считает гость интервью.
В дальнейшем, по его мнению, лидеры Беларуси и Америки придут к созданию совместных предприятий, потому что действующие санкции в отношении Республики Беларусь, введенные Европейским союзом, и снятие американских санкций, не позволяют наладить товарооборот в полном объеме. ЕС их снимет не в скором времени, предположил директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ, а если и снимет, то будет это делать поступательно и с задержками, нежели чем США. "Штаты будут заинтересованы в создании совместных предприятий и поставок продукции белорусской калийной отрасли в страны Европы, Дальней дуги. Но это будет совершенно другая история, которая будет невыгодна ни странам Балтии, ни Польши, ни Евросоюза", - резюмировал Никита Беленченко.