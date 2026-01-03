3.71 BYN
Беларусь, Россия, Куба, Колумбия, Бразилия и Чили осудили агрессию США против Венесуэлы
США нанесли масштабный удар по Венесуэле. Атакованы Каракас и три венесуэльских штата. Обстреляны как минимум 11 объектов - как военные, так и гражданские, в том числе и газотранспортная инфраструктура.
Беларусь, Россия, Куба, Колумбия, Бразилия и Чили осудили агрессию США против Венесуэлы. Аргентина и Польша положительно отреагировали на захват Мадуро. ООН пока не прокомментировала ситуацию. К деэскалации призвали в Испании. В эти минуты в Каракасе собираются сторонники Мадуро.
Сейчас в соответствии с Конституцией Венесуэлы руководство страной будет осуществляться вице-президентом Делси Родригес. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, сообщает New York Times. Их количество пока неизвестно. Напомним, ранее сообщалось о похищении Мадуро и его жены.
Российский МИД выразил предельную встревоженность сообщениями о вывозе Мадуро и его жены, призвав власти США немедленно прояснить ситуацию. Мы следим за развитием событий.