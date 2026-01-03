США нанесли масштабный удар по Венесуэле. Атакованы Каракас и три венесуэльских штата. Обстреляны как минимум 11 объектов - как военные, так и гражданские, в том числе и газотранспортная инфраструктура.

Беларусь, Россия, Куба, Колумбия, Бразилия и Чили осудили агрессию США против Венесуэлы. Аргентина и Польша положительно отреагировали на захват Мадуро. ООН пока не прокомментировала ситуацию. К деэскалации призвали в Испании. В эти минуты в Каракасе собираются сторонники Мадуро.