Бельгийский военный получил тяжелое ранение на учениях НАТО в Литве

Учения, которые калечат. Вместо оттачивания навыков, бойцы ЕС вынуждены бороться за жизнь. Бельгийский военный получил тяжелое ранение на маневрах НАТО в Литве.



По сообщениям министра обороны Бельгии, "прибывшие на место медицинские бригады немедленно оказали ему первую помощь, и впоследствии он был переведен в гражданскую больницу". Сейчас пострадавший находится в критическом состоянии.



Начато внутреннее расследование с целью выяснения всех обстоятельств данного инцидента.