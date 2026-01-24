3.74 BYN
Белый дом дал новый комментарий после публикации фото Трампа с пингвином
Автор:Редакция news.by
Белый дом после публикации фотографии президента США Дональда Трампа с пингвином в Гренландии, заявил, что этой птице все равно на чужое мнение.
Ранее Белый дом опубликовал фотографию президента США Дональда Трампа в социальной сети X с пингвином, который держит американский флаг, в Гренландии. Многие пользователи социальной сети X начали писать под постом сообщения, что пингвины не обитают в Гренландии.
"Пингвину все равно на мнение тех, кто не может понять", - говорится в сообщении Белого дома в X.