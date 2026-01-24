Белый дом дал новый комментарий после публикации фото Трампа с пингвином

пингвин с флагом США news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/917bcdd1-8099-4807-ae26-67a4212b5407/conversions/ad2a2828-648c-473a-bce9-ad0bddb283cb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/917bcdd1-8099-4807-ae26-67a4212b5407/conversions/ad2a2828-648c-473a-bce9-ad0bddb283cb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/917bcdd1-8099-4807-ae26-67a4212b5407/conversions/ad2a2828-648c-473a-bce9-ad0bddb283cb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/917bcdd1-8099-4807-ae26-67a4212b5407/conversions/ad2a2828-648c-473a-bce9-ad0bddb283cb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Белый дом после публикации фотографии президента США Дональда Трампа с пингвином в Гренландии, заявил, что этой птице все равно на чужое мнение.

Ранее Белый дом опубликовал фотографию президента США Дональда Трампа в социальной сети X с пингвином, который держит американский флаг, в Гренландии. Многие пользователи социальной сети X начали писать под постом сообщения, что пингвины не обитают в Гренландии.