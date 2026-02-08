Белорусский след в деле Эпштейна - кому должны были достаться остров и 100 млн долларов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dbc20986-6f93-483e-af34-e3471bdc74ef/conversions/314c25c0-5a95-47b3-b6e9-47a4463118cb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dbc20986-6f93-483e-af34-e3471bdc74ef/conversions/314c25c0-5a95-47b3-b6e9-47a4463118cb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dbc20986-6f93-483e-af34-e3471bdc74ef/conversions/314c25c0-5a95-47b3-b6e9-47a4463118cb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dbc20986-6f93-483e-af34-e3471bdc74ef/conversions/314c25c0-5a95-47b3-b6e9-47a4463118cb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Интернет в очередной раз содрогается от слитых документов, но на этот раз речь идет не о хакерской атаке, а о систематизированных материалах по делу Джеффри Эпштейна. Подробности смотрите в подкасте "Волков и Сыч".

Последствия для фигурантов дела уже ощутимы. Своих постов лишаются даже представители высшей аристократии. Принц Эндрю, младший брат короля Карла III, был лишен своих королевских титулов в октябре после усиления внимания к его связям с покойным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Еще в 2012 году теория заговора "пиццагейт" - история о сети педофилов-сатанистов среди элит, которые насилуют детей в пиццериях - вызывала лишь усмешки. Последователи этой версии выглядели маргиналами. Однако сегодня, после изучения файлов Эпштейна, картина резко меняется. В переписках можно обнаружить огромное количество замен слова "дети" на "пиццу" или "виноградный сок".

Особый интерес представляет ранее записанное интервью с самим Эпштейном, опубликованное в числе прочих материалов. В нем финансист, чей образ сегодня демонизирован, предстал как холодный аналитик мировой элиты. Он говорил о "Трехсторонней комиссии" - организации, основанной в 1970-х годах и объединяющей крупнейших бизнесменов и политиков для обеспечения мировой стабильности. По словам Эпштейна, именно такие структуры, а не избираемые на короткий срок политики, реально управляют процессами.

При этом миллиардер отзывался о мировых лидерах с поразительным пренебрежением: "почти все они хороши в политике, но они далеко не хорошие ученые, мыслители и даже не интеллектуалы". Этот тезис невольно находит подтверждение в современных наблюдениях: престижнее сегодня для молодого человека идти не в политику в западном мире, а в корпорации, где двери более широко открыты и возможностей, в том числе для самореализации, гораздо больше. Таким образом, государственное управление достается тем, кто "остался".