Белорусское музыкальное "диппредставительство" - как белорусы в Индии создают симфонию дружбы

В фильме "Индия глазами белоруса" много рассказано о белорусско-индийских отношениях, но остановимся на музыке, которая в числе прочего связала две страны.

О работе учителя лучше всего говорят успехи его учеников, поэтому белорусы в Индии всегда торопятся познакомить других людей со своими индийскими виртуозами.

Ирина и Игорь Авдеевы (родом из Могилева) - профессиональные музыканты с серьезным опытом. Они прошли Белорусскую государственную академию музыки, Большой театр оперы и балета, симфонический оркестр. В Индию первым прилетел Игорь на гастроли в 2012 году, а потом его стали приглашать в страну каждый год. В 2022-м предложили остаться.

Ирина и Игорь Авдеевы

"Я с радостью согласилась поехать с мужем. Не предполагала, что мне здесь так понравится. Все говорят: либо ты принимаешь Индию, либо отсюда уезжаешь", - поделилась мыслью Ирина.

В Мумбаи супруги будто стали частью белорусского диппредставительства. Здесь они не просто работают, а продвигают белорусское, даже дают концерты белорусской музыки. Играют произведения и из "Полоцкой тетради", и из авторства современных композиторов Беларуси. Иногда музыканты берут интересные аранжировки белорусских фольклорных песен. Маленьким индийцам такое нравится - белорусская душевность западает сразу в сердце, и они с удовольствием это репетируют.

белорусская музыка в индии, индия глазами белоруса

Еще 20 лет назад в Индии практически ничего не знали о классической музыке, не было оперных театров, симфонических оркестров (первый в стране открылся в 2006 году). Мумбаи был совершенно другим городом.

Всемирно известный скрипач и виртуоз Марат Бисенгалиев родился в Казахстане. Это он организовал в Индии оркестр, став для страны таким культурным явлением, что в 2009 году его именовали почетным пожизненным членом Национального центра исполнительных искусств Индии.

"Я был уверен, что через 20 лет здесь все будет так же, как в Китае, то есть 200 оркестров. Но этого не произошло. Оркестр до сих пор является единственным профессиональным. Это удивительно, хотя страна переживает сейчас огромный рост. Конечно, вполне возможен взрыв западной классической музыки. Но Индия, в отличие от Китая, идет другим путем", - рассказал он.

оркестр Марата Бисенгалиева в индии

В команде известного музыканта состоят и белорусы, и, что удивительно, за всю историю оркестра их всегда было много.

Со временем при оркестре открыли академию. Набор туда осуществляется небольшой - человек 75, но это те, кого обучают с перспективой стать частью симфонического оркестра.

"Мои дети и их родители очень хотят приехать в Беларусь с концертами. У нас есть конкурс ударных инструментов. Он проходит раз в два года. Я хочу привезти своих детей на конкурс ансамблей в Беларусь", - добавил Игорь Авдеев.

Но иметь такое увлечение в стране - роскошь, позволить которую может далеко не каждый.

Как Беларусь и Индия наладили совместное производство лекарств и трансфер технологий. Как продвигается музыкальное образование. Почему жителям Индии понравился детский отдых в Беларуси. Об этом и не только - во второй серии фильма "Индия глазами белоруса".