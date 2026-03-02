Бензин в США подорожал из-за конфликта на Ближнем Востоке

Действия Трампа сказались на американцах: средняя цена бензина в стране из-за ситуации на Ближнем Востоке и приостановки судоходства через Ормузский пролив превысила три доллара за галлон - впервые с ноября 2025 года. Стоимость марки Brent выросла более чем на 5 %, достигнув почти 80 долларов за баррель.

В Европе цены на природный газ выросли почти на 50 % за день. Катар, ключевой поставщик СПГ, временно прекратил производство нефти после атак на свои объекты, что нарушило глобальные цепочки поставок. Аналитики предупреждают: месячная остановка может удвоить цены, усугубив инфляцию и ударив по европейским домохозяйствам после холодной зимы.