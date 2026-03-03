3.75 BYN
Бензиновый ажиотаж образовался в Азиатском регионе
Автор:Редакция news.by
Из-за вероятного подорожания бензина с 4 марта уже наблюдается ажиотаж в Азиатском регионе.
После новостей о закрытии Ормузского пролива на местных заправках стоят большие очереди. В туристических районах ситуация особенно напряженная. На АЗС развешены объявления, что бензин в канистрах не продают. Власти Шри-Ланки заявили, что запасов топлива хватит на 30-40 дней. В Таиланде министерство энергетики говорит, что нефти хватит на 2 месяца.
Через Ормузский пролив ежедневно проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и других энергоносителей.
Фото: pexels.com