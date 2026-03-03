Бензиновый ажиотаж образовался в Азиатском регионе

После новостей о закрытии Ормузского пролива на местных заправках стоят большие очереди. В туристических районах ситуация особенно напряженная. На АЗС развешены объявления, что бензин в канистрах не продают. Власти Шри-Ланки заявили, что запасов топлива хватит на 30-40 дней. В Таиланде министерство энергетики говорит, что нефти хватит на 2 месяца.