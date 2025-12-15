Переговоры между Украиной и США в Берлине завершились безрезультатно. Делегации не смогли решить разногласия по территориальному вопросу, об этом сообщают западные СМИ и пишут, что американская сторона настаивала на том, чтобы вывести войска с подконтрольной Украине территории Донбасса.

Этот шаг рассматривался Вашингтоном как одно из условий возможных мирных переговоров с Россией. Киев отверг это требование, но есть и подвижки - накануне от Украины удалось добиться фактического отказа от стремления вступить в НАТО.

Кроме того, Владимир Зеленский, по данным СМИ, пообещал разработать юридическую базу проведения выборов в условиях военного положения. Нынешний раунд переговоров американцы уже назвали продуктивным.

Между тем, в Берлин съезжаются лидеры стран ЕС и НАТО: они собираются обсудить мирный план и перспективы финансирования военных нужд Украины.

Венгерского премьера в Берлине не будет, но Орбан считает, что ставки высоки - либо война, либо мир: Европа просто обязана помочь на переговорах американцам. При этом атаковать Россию и пытаться конфисковать ее активы - это фактическое объявление войны.