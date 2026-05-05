Беспилотники ВСУ атаковали жилой дом в Чебоксарах: 2 человека погибли

2 человека погибли в результате атаки украинских беспилотников по многоэтажке в Чебоксарах. Еще 32 человека получили ранения, в том числе маленький ребенок.

По последним сообщениям, опасность атаки в городе сохраняется. В Чебоксарах приостановили работу общественный транспорт и некоторые торговые центры. Школы и техникумы переведены на дистанционное обучение, родителям не рекомендовано приводить детей в детсады. В аэропорту введены ограничения на прием и отправку самолетов.

