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8 человек пострадали при ударах ВС Израиля на границе Сирии и Ливана
8 человек пострадали при ударах ВС Израиля по КПП на границе Сирии и Ливана, сообщает сирийское агентство SANA.
Также удар нанесен по Бейруту. В поисках безопасных мест люди экстренно покидают свои дома.
По информации властей, число переселенцев с юга Ливана варьируется от 150 до 200 тыс. человек. На фоне потока беженцев наблюдается нехватка предметов первой необходимости.
Тем временем премьер-министр Израиля приказал своим военным продолжать сражаться "в полную силу" и не реагировать на призыв о прекращении огня. Напомним, ранее 11 стран и Евросоюз в совместном заявлении призвали Израиль и "Хезболлах" объявить 3-недельное перемирие и за это время попытаться урегулировать конфликт мирными средствами.
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