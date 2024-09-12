8 человек пострадали при ударах ВС Израиля на границе Сирии и Ливана

8 человек пострадали при ударах ВС Израиля по КПП на границе Сирии и Ливана, сообщает сирийское агентство SANA.

Также удар нанесен по Бейруту. В поисках безопасных мест люди экстренно покидают свои дома.

По информации властей, число переселенцев с юга Ливана варьируется от 150 до 200 тыс. человек. На фоне потока беженцев наблюдается нехватка предметов первой необходимости.