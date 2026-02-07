Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Bloomberg: 108 тыс. человек стали безработными в США в январе 2026 года

В США за прошлый месяц уволили рекордное за 17 лет число работников - более 108 тыс. человек стали безработными. Как пишет Bloomberg, больше всего сотрудников в январе лишились работы в транспортной отрасли - свыше 31 тыс. человек.

Также значительное количество сокращений зафиксировано в технологическом секторе и в сфере здравоохранения. При этом планы по найму снизились на 13 % и достигли исторического минимума. По данным агентства, основные причины сокращений - потеря контрактов, экономическая ситуация и реструктуризация.

Разделы:

В миреСША

Теги:

СШАбезработица