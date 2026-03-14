Bloomberg: Американская армия отправила на Ближний Восток 10 тыс. дронов-перехватчиков

Американская армия отправила на Ближний Восток 10 тыс. дронов-перехватчиков Merops с целью отражать иранские атаки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра армии США. Системы прошли испытания в Украине. Зеленский даже пообещал направить местных специалистов для работы на Ближнем Востоке.

Однако Трамп заявил, США услуги украинцев не понадобятся. Пентагон между тем перебрасывает в охваченный войной регион около 5 тыс. морских пехотинцев и дополнительные корабли. Также на авиабазу в Великобритании прибыли еще 3 стратегических бомбардировщика. В Госдепе решили прибегнуть и к другим средствам ведения войны - пообещали награду до 10 млн долларов за сведения о местонахождении нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Также предлагают вознаграждение за данные о высокопоставленных госчиновниках Ирана и членов КСИР.