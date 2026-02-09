Bloomberg: британский премьер Кир Стармер может покинуть свой пост в течение недели

Британский премьер Кир Стармер может уйти в отставку уже на этой неделе, уверяет Bloomberg. Поводом стал скандал вокруг назначения Питера Мандельсона послом в США. Ранее его уличили в дружбе с Эпштейном.

По данным агентства, часть депутатов-лейбористов удивлена, что Стармер до сих пор на посту, хотя именно он санкционировал назначение Мандельсона послом.