Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Bloomberg: британский премьер Кир Стармер может покинуть свой пост в течение недели

Британский премьер Кир Стармер может уйти в отставку уже на этой неделе, уверяет Bloomberg. Поводом стал скандал вокруг назначения Питера Мандельсона послом в США. Ранее его уличили в дружбе с Эпштейном.

По данным агентства, часть депутатов-лейбористов удивлена, что Стармер до сих пор на посту, хотя именно он санкционировал назначение Мандельсона послом.

Утверждается, сотрудники канцелярии на Даунинг-стрит в частных разговорах призывают членов правительства подтолкнуть премьера к уходу или самим покинуть кабинет министров, чтобы спровоцировать его отставку.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Кир Стармердело ЭпштейнаВеликобритания