3.73 BYN
2.87 BYN
3.38 BYN
Bloomberg: британский премьер Кир Стармер может покинуть свой пост в течение недели
Автор:Редакция news.by
Британский премьер Кир Стармер может уйти в отставку уже на этой неделе, уверяет Bloomberg. Поводом стал скандал вокруг назначения Питера Мандельсона послом в США. Ранее его уличили в дружбе с Эпштейном.
По данным агентства, часть депутатов-лейбористов удивлена, что Стармер до сих пор на посту, хотя именно он санкционировал назначение Мандельсона послом.
Утверждается, сотрудники канцелярии на Даунинг-стрит в частных разговорах призывают членов правительства подтолкнуть премьера к уходу или самим покинуть кабинет министров, чтобы спровоцировать его отставку.