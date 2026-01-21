Bloomberg: Европа может отдать Гренландию Трампу

Европа может передать Гренландию США в попытке угодить Вашингтону, с таким предположением выступило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника, принимающего участие на форуме в Давосе.

По его словам, многие в Европе согласны, что "сложившемуся после Второй мировой войны порядку пришел конец" и что захват президентом США Трампом территорий изменит мировую политику.

Агентство отмечает, что европейские чиновники были ошеломлены потерей поддержки США и тем, как быстро Вашингтон перешел от дружественного подхода к враждебному. Некоторые из них признали, что "не понимают, как реагировать на шквал постоянно меняющихся угроз и требований, которые не поддаются логике", указывает Bloomberg.