Bloomberg: Калифорнии грозит энергокризис из-за атаки США и Израиля по Ирану

Bloomberg сообщает, что угроза энергетического кризиса нависла над Калифорнией из-за военной операции США и Израиля против Ирана.

Отмечается, что кризис может быть связан с тем, что американский штат получает около 20 % топлива из стран Азии, которые в свою очередь зависят от поставок энергоресурсов через Ормузский пролив.

Кроме того, в последние годы в штате закрылись несколько НПЗ из-за роста расходов.

