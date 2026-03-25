Bloomberg: Калифорнии грозит энергокризис из-за атаки США и Израиля по Ирану
Автор:Редакция news.by
Bloomberg сообщает, что угроза энергетического кризиса нависла над Калифорнией из-за военной операции США и Израиля против Ирана.
Отмечается, что кризис может быть связан с тем, что американский штат получает около 20 % топлива из стран Азии, которые в свою очередь зависят от поставок энергоресурсов через Ормузский пролив.
Кроме того, в последние годы в штате закрылись несколько НПЗ из-за роста расходов.