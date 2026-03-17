Bloomberg: Мировую экономику ждет топливный шок из-за блокировки Ормузского пролива

Последствия конфликта на Ближнем Востоке ощущаются по всему миру, в том числе и в Европе. В Нидерландах цены на бензин превысили отметку в 2,5 евро - это рекордный показатель с 2022 года. К тому же и средняя цена на дизельное топливо в стране остается высокой - около 2,5 евро за литр.