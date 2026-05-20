3.84 BYN
2.73 BYN
3.17 BYN
Bloomberg: США давят на Украину из-за белорусских калийных удобрений
Белый дом оказывает активное давление на Украину, чтобы как можно скорее возобновился экспорт белорусского калия, сообщает Bloomberg.
Кроме того, Вашингтон хочет, чтобы именно Киев приложил все усилия к скорейшей отмене антибелорусских санкций ЕС.
Факт давления подтверждает и официальный Вильнюс: на днях глава МИД Литвы заявил, что вопрос о калийных удобрениях активно обсуждается в коридорах власти.
Bloomberg уточняет, что Киев проблему удобрений никак не комментирует. Но, можно предположить, что рычаги давления у американцев есть, и даже не столько на Украину, сколько на Евросоюз. Тут можно вспомнить и пошлины, и вывод военных контингентов США, и поставки оружия. Брюссель же свои собственные инструменты воздействия на Киев отыскать наверняка сумеет.