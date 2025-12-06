3.76 BYN
Блумберг: консультации США и Украины не привели к прорывным результатам
Два дня консультаций представителей США и Украины, которые состоялись во Флориде, не привели к прорывным результатам, сообщает агентство Блумберг.
Тем не менее, Госдеп США отметил "конструктивный характер обсуждений". Сообщается, что стороны согласовали рамки мер безопасности и возможные меры для поддержания прочного мира.
По итогам переговоров представители США Уиткофф и Кушнер провели телефонный разговор с Зеленским. Главным вопросом стала проблема территорий. Украинское урегулирование также будут обсуждать лидеры Британии, Германии и Франции на встрече в Лондоне, которая пройдет 8 декабря.
Как передает Блумберг со ссылкой на европейские источники, сейчас в ЕС рассматривают два сценария выхода США из конфликта в Украине. Согласно одному из них, Трамп заявит, что боевые действия в Украине - это "война Европы", но продолжит продажу оружия НАТО. Второй подразумевает остановку любой помощи Киеву и ослабление давления на Россию.