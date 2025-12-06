Блумберг: консультации США и Украины не привели к прорывным результатам

Два дня консультаций представителей США и Украины, которые состоялись во Флориде, не привели к прорывным результатам, сообщает агентство Блумберг.

Тем не менее, Госдеп США отметил "конструктивный характер обсуждений". Сообщается, что стороны согласовали рамки мер безопасности и возможные меры для поддержания прочного мира.

По итогам переговоров представители США Уиткофф и Кушнер провели телефонный разговор с Зеленским. Главным вопросом стала проблема территорий. Украинское урегулирование также будут обсуждать лидеры Британии, Германии и Франции на встрече в Лондоне, которая пройдет 8 декабря.