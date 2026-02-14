Богодель о промежуточных результатах проверки боеготовности ВС Беларуси

Особенность этой проверки боеготовности Вооруженных Сил Беларуси - это личное участие Главнокомандующего. Александр Лукашенко приводит войска в высшую степень готовности напрямую и без долгих согласований.

Какой эффект в данной проверке несет личное участие главы государства и как уже можно оценить промежуточный результат проверки, рассказал замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель (видео).