3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Более 40 % американцев не поддерживают действия США в Иране
Автор:Редакция news.by
Пока Трамп идет в бой, американцы колеблются. Только немногим более четверти поддерживает удары по Ирану - при том что операция "Эпическая ярость" уже уничтожила аятоллу Хаменеи и других руководителей Исламской Республики.
По данным опроса Reuters, 43 % респондентов выступают резко против вмешательства Штатов в ближневосточный конфликт. Еще 30 % не определились. 54 % опрошенных заявляют, что отвергнут войну, если появятся потери среди американских солдат.
И почти половина готова поддержать силовые акции Трампа, но только если это приведет к дружественному правительству в Тегеране или к завершению ядерной программы.