Болгарская и румынская редакции "Радио Свобода" завершат свою деятельность 31 марта
Автор:Редакция news.by
Объявлено, что 31 марта завершат свою деятельность сразу две редакции "Радио Свобода" - болгарская и румынская.
Что интересно, после вступления в 2004 году этих стран в ЕС вещание прекратили. Но в 2019-м две службы возобновили работу онлайн. Американский конгресс посчитал, что идеологическая обработка румын и болгар будет полезна США.
После прихода к власти Трампа финансирование радиостанции ограничили, и началась агония, которая завершилась кончиной ряда служб.