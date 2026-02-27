Объявлено, что 31 марта завершат свою деятельность сразу две редакции "Радио Свобода" - болгарская и румынская.

Что интересно, после вступления в 2004 году этих стран в ЕС вещание прекратили. Но в 2019-м две службы возобновили работу онлайн. Американский конгресс посчитал, что идеологическая обработка румын и болгар будет полезна США.