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Большинство чехов против перехода на евро - опрос
Почти три четверти чехов (72 %) не хотят переходить на европейскую валюту, больше всего ее поддерживают сторонники Пиратской партии, вся оппозиция категорически против, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного в начале февраля агентством NMS Market Research по заказу Чешского радио. Об этом пишет РИА Новости.
"Против перехода на единую европейскую валюту выступает 72 % чехов, прежде всего сторонники оппозиционных партий, а также около половины тех, кто симпатизирует партиям правящей коалиции. Наибольшую поддержку евро находит у сторонников Пиратской партии, то есть у молодых людей в возрасте до 35 лет", - говорится в комментарии агентства NMS Market Research к результатам исследования, опубликованным в четверг.
Наибольшей популярностью единая европейская валюта пользуется у сторонников Пиратской партии, 65 % из них готовы немедленно ввести ее в оборот. Еще 33 % респондентов от этой партии не хотят отказываться от кроны, а 2 % не имеют на этот счет твердого мнения.
Сама партия в прошлом году выбыла из состава правящей коалиции и за полгода до очередных выборов в парламент с трудом в опросах преодолевает пятипроцентный рубеж, служащий допуском к депутатским креслам.