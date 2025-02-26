Большинство чехов против перехода на евро - опрос

Почти три четверти чехов (72 %) не хотят переходить на европейскую валюту, больше всего ее поддерживают сторонники Пиратской партии, вся оппозиция категорически против, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного в начале февраля агентством NMS Market Research по заказу Чешского радио. Об этом пишет РИА Новости.

"Против перехода на единую европейскую валюту выступает 72 % чехов, прежде всего сторонники оппозиционных партий, а также около половины тех, кто симпатизирует партиям правящей коалиции. Наибольшую поддержку евро находит у сторонников Пиратской партии, то есть у молодых людей в возрасте до 35 лет", - говорится в комментарии агентства NMS Market Research к результатам исследования, опубликованным в четверг.