Британия поставит Украине 120 тыс. дронов
Великобритания объявила о запуске крупнейшего в истории пакета поддержки Украины беспилотными системами. До конца года Киев получит порядка 120 тыс. дронов разных типов.
Как рассказали в Минобороны Соединенного Королевства, поставки будут дополнены военной поддержкой в размере свыше 4 млрд долларов, а также замороженными российскими активами. И как сообщает Bloomberg, дополнительно Киев получит еще и тысячи артиллерийских снарядов.
Джон Хили, министр обороны Великобритании:
"Именно беспилотники определили характер этой войны. Они сыграют решающую роль в ее исходе. Вот почему сегодня я объявляю о предоставлении Украине крупнейшего на сегодняшний день пакета беспилотников от Великобритании. В течение этого года из Великобритании в Украину будет поставлено свыше 120 тыс. новых беспилотных летательных аппаратов".
В списке спонсоров войны пополнение. Помимо Британии, производящей и поставляющей дроны для Украины, и Германии, также работающей над совместным созданием БПЛА, деньги и вооружение направят Норвегия, Нидерланды, Испания, Канада, Бельгия, Литва и Эстония. Таков результат недавней встречи в формате "Рамштайн".