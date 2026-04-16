Британия поставит Украине 120 тыс. дронов

Великобритания объявила о запуске крупнейшего в истории пакета поддержки Украины беспилотными системами. До конца года Киев получит порядка 120 тыс. дронов разных типов.

Как рассказали в Минобороны Соединенного Королевства, поставки будут дополнены военной поддержкой в размере свыше 4 млрд долларов, а также замороженными российскими активами. И как сообщает Bloomberg, дополнительно Киев получит еще и тысячи артиллерийских снарядов.

Джон Хили, министр обороны Великобритании:

"Именно беспилотники определили характер этой войны. Они сыграют решающую роль в ее исходе. Вот почему сегодня я объявляю о предоставлении Украине крупнейшего на сегодняшний день пакета беспилотников от Великобритании. В течение этого года из Великобритании в Украину будет поставлено свыше 120 тыс. новых беспилотных летательных аппаратов".