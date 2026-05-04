logo
Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

Британские авиакомпании объединяют рейсы из-за дефицита топлива

Британские авиакомпании переходят в режим жесткой экономии ресурсов. Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и опасений нехватки авиатоплива перевозчики начали объединять дублирующие рейсы.

Чтобы не отправлять в небо полупустые лайнеры, компании консолидируют вылеты по одинаковым направлениям в течение дня. Ради этого власти фактически приостановили правило 80 %, которое раньше обязывало авиалинии использовать слоты почти полностью, из-за чего перевозчикам приходилось гонять даже пустые борты.

Тем временем правительство Великобритании выступает с неоднозначными призывами. Чиновники просят подданных не отменять летние отпуска, но настойчиво рекомендуют отдыхать внутри страны. Вероятно, так их готовят к возможным проблемам.

Разделы:

В мире

Теги:

авиацияВеликобритания