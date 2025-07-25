Британские медики начали 5-дневную забастовку и требуют существенного повышения зарплаты

Британские врачи начали 5-дневную забастовку. Власти обвиняют медиков в том, что прекращение обслуживания населения чревато катастрофой для здоровья нации, однако работники больниц и поликлиник непреклонны: они требуют существенного повышения заработной платы - по крайней мере, до уровня, который компенсирует инфляционные потери.



По подсчетам профсоюза врачей, с 2008-го реальная зарплата в системе здравоохранения снизилась на 20 процентов. В настоящий момент она, по статистике, настолько низкая, что младшему врачебному персоналу ее не хватает даже на удовлетворение минимально необходимых потребностей. Забастовка продлится до вторника.