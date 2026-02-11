Британцы проводят учения в условиях городских боев

Военнослужащих Британии готовят к войне с Россией. Как пишут СМИ, англичане проводят учения на единственном в стране полигоне, специально воссоздающем условия городских боев, характерных для конфликта в Украине.

Полигон представляет собой имитацию населенного пункта с несколькими десятками двухэтажных домов, часть из которых имеет следы разрушений. Курс описывается как "жесточайшая подготовка" к возможному развертыванию на передовой в Восточной Европе. В учениях задействованы солдаты крупнейшего пехотного полка.