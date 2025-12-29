Министр сельского хозяйства Латвии сообщил, что фермеры его страны выживают исключительно за счет дотаций Евросоюза: доля субсидий в доходах малых агрохозяйств составляет 90 %, в денежных поступлениях крупных хозяйств она приближается к 70 %.

Конкурентоспособность латвийского сельского хозяйства очевидно невелика - без помощи ЕС оно разорится. И, похоже, чего-то подобного ожидают уже в 2026 году: министр Крайзе сообщил, что Брюссель сокращает субсидии латвийскому агросектору на четверть. Вдобавок Старый Свет открывается для беспошлинного ввоза дешевой сельхозпродукции из Бразилии, Аргентины и других стран Южной Америки.

Латвийским крестьянам же предложено готовиться к тяжелым временам.