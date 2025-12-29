3.72 BYN
2.91 BYN
3.44 BYN
Брюссель сокращает субсидии латвийским фермерам
Министр сельского хозяйства Латвии сообщил, что фермеры его страны выживают исключительно за счет дотаций Евросоюза: доля субсидий в доходах малых агрохозяйств составляет 90 %, в денежных поступлениях крупных хозяйств она приближается к 70 %.
Конкурентоспособность латвийского сельского хозяйства очевидно невелика - без помощи ЕС оно разорится. И, похоже, чего-то подобного ожидают уже в 2026 году: министр Крайзе сообщил, что Брюссель сокращает субсидии латвийскому агросектору на четверть. Вдобавок Старый Свет открывается для беспошлинного ввоза дешевой сельхозпродукции из Бразилии, Аргентины и других стран Южной Америки.
Латвийским крестьянам же предложено готовиться к тяжелым временам.
Такие времена, по всей видимости, ожидают и аграриев ЕС в целом: крестьяне Франции, Испании, Бельгии уже начали массовую кампанию протеста. Принятие на уровне государств ЕС торгового соглашения с МЕРКОСУР отложено лишь до середины января. После хлынет поток беспошлинного дешевого продовольствия, и судьбе местных крестьян точно не позавидуешь.