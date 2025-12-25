Будущий год для румын пройдет в режиме экономии

Мечты румын о лучшей жизни в будущем году разбиваются о суровую реальность. В стране заморозили зарплаты и бонусы в госкомпаниях на 2026-й. Оклады, премии и другие выплаты будут сохранены на уровне конца текущего года. Экстренное постановление предусматривает, что повышение зарплат не допускается, за исключением случаев увеличения минимальной заработной платы, установленной на национальном уровне. Решение принято на фоне снижения доходов населения. По данным властей, с учетом инфляции реальные зарплаты в Румынии за последний год сократились примерно на 5 %.