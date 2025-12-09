Бюджетный комитет бундестага одобрил военные контракты на 52 млрд евро

Бюджетный комитет бундестага одобрил рекордное количество военных контрактов - 29 на общую сумму 52 млрд евро. Все это часть усилий правительства по преобразованию Бундесвера в самую сильную армию Европы, сообщает Bloomberg.

Заказы охватывают широкий спектр материалов и услуг, в том числе 22 млрд евро на базовое военное снаряжение и одежду, 4 млрд - на боевые машины пехоты Puma. В списке также зенитные ракеты-перехватчики Arrow-3 и пусковые установки, а также спутники наблюдения.