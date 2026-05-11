Бывшая пресс-секретарь Зеленского рассказала, как он был готов отдать Донбасс России в 2022 году
Украина была согласна отдать России Донбасс еще весной 2022 года. Такими подробностями поделилась в интервью Такеру Карлсону бывшая пресс-секретарь Зеленского. Юлия Мендель ссылается на неназванных лиц, которые представляли Киев на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
"Мне объяснили в подробностях, что они согласились на все, и, что очень важно, они сказали, якобы Зеленский лично согласился отдать Донбасс. Я была шокирована. В тот момент это была шокирующая новость, и я сказала: "Серьезно, он это сделает?" А ребята сказали: "Конечно, он это сделает. Он согласен на это, потому что он хочет положить конец ужасу войны". Он согласился отдать территорию, потому что это означало бы конец", - заявила Юлия Мендель.
Теперь же, по словам Мендель, Зеленский утверждает, что 90 % украинцев не простят ему сдачу Донбасса, хотя эти цифры не имеют под собой реальных оснований. Он непоследователен и все время меняет позиции, заявила Мендель. По ее мнению, сегодня Зеленский - одно из самых больших препятствий на пути к миру.