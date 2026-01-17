Чем обернется сделка ЕС с МЕРКОСУР - в "Таблице Меделевой"

ЕС утвердил сделку с МЕРКОСУР, и реакция фермеров ожидаема - масштабные протесты. Соглашение о свободной торговле, против которого уже год протестуют фермеры в Европе, было подписано после переговоров, которые длились четверть века. Почему европейские аграрии - главные скептики сделки?

Аграрии мстят Брюсселю картошкой и навозом из-за торговой сделки с МЕРКОСУР. Как 25 лет переговоров подошли к финалу, а фермеры - к очередным протестам?

Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам.

Переговоры между Евросоюзом и МЕРКОСУР (торговым союзом Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая) стартовали еще в 1999 году. С тех пор сменились поколения политиков и даже представления о глобализации. Но вот что удивительно: переговорный процесс все еще продолжался. И вот 9 января 2026 года Совет ЕС официально одобрил подписание партнерского соглашения.

Таблица Менделевой news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/97c6e8f5-c774-431a-814b-2f6b75b7bc0c/conversions/aa235acd-cb18-4e9a-9df1-38fdc864e0e0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/97c6e8f5-c774-431a-814b-2f6b75b7bc0c/conversions/aa235acd-cb18-4e9a-9df1-38fdc864e0e0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/97c6e8f5-c774-431a-814b-2f6b75b7bc0c/conversions/aa235acd-cb18-4e9a-9df1-38fdc864e0e0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/97c6e8f5-c774-431a-814b-2f6b75b7bc0c/conversions/aa235acd-cb18-4e9a-9df1-38fdc864e0e0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Все это время стороны обсуждали тарифы, квоты, стандарты, экологию, автомобили, говядину, пестициды, интеллектуальную собственность и еще примерно тысячу пунктов, каждый из которых мог сорвать сделку. Соглашение (когда и если оно вступит в силу) обещает создать одну из крупнейших зон свободной торговли в мире. Для ЕС это доступ к огромному рынку Южной Америки, для МЕРКОСУР - шанс продавать больше своей сельхозпродукции и получать европейские технологии.

Рубен Рамирес Лескано, министр иностранных дел Парагвая:

"В то же время мы должны подчеркнуть, что это соглашение, недавно одобренное Европейской комиссией, основано на трех согласованных главах: торговой главе, политической главе и главе о сотрудничестве. Это одно из крупнейших соглашений в истории нашей планеты, поскольку оно связывает более 700 млн жителей".

Вот только европейские фермеры встретили новость с куда меньшим энтузиазмом. Аграрии - главные скептики сделки. И они не просто пишут гневные посты в соцсетях, а выходят на улицы, перекрывают дороги и устраивают импровизированные выставки сельхозтехники под окнами министерств. Во Франции у дверей Национального собрания фермеры вывалили целый грузовик картофеля - тонкий намек, что пора бы уже "почистить" политику.

Главное шоу развернулось в Париже. Протестующие начали забрасывать здание яйцами, превращая фасад в гигантскую сковородку. Полиция ответила слезоточивым газом, добавив в происходящее остроты. В какой-то момент на улицах появился спецназ - видимо, чтобы окончательно перемешать ингредиенты этого политического омлета.

В Польше протесты прошли без гастрономических эффектов, но с не меньшей решимостью. Фермеры вышли на улицы Варшавы, предупреждая, что сделка откроет двери для дешевой продукции. А положение самих польских аграриев и без того крайне непростое.

"Дело не в том, что мы, фермеры, против Европейского союза. Просто Европейский союз в его нынешнем виде нуждается в исправлении, - заявляет протестующий фермер. - После 20 лет инвестиций и стремления производить продукты высочайшего качества, оказывается, что мы сейчас боремся и сталкиваемся с разрушением наших ферм. В то же время импортируется некачественная продукция. Это лицемерие ЕС должно прекратиться, оно должно закончиться, его нужно исправить, и мы должны иметь возможность жить нормальной жизнью".

"Это не только вопрос МЕРКОСУР, это также вопрос "Зеленого соглашения" и всех тех вредных положений, с которыми мы категорически не согласны", - говорит на протестах мужчина.

Итальянские фермеры выгрузили тонны претензий. Они устраивают молочные водопады, открывая клапаны цистерн, разворачивают флаги и произносят речи, которые по эмоциональности могли бы соперничать с предвыборными митингами. Главная мысль проста: соглашение с МЕРКОСУР - это угроза их полям, стадам и будущему итальянского агросектора.

"В Италии мы известны производством высококачественной, безопасной продукции, и я считаю, что теперь это больше не будет гарантировано, - опасается фермер. - Не говоря уже о загрязнении окружающей среды, которое возникнет из-за транспортировки товаров морским путем с другого конца света, когда у нас уже есть земля и производство здесь. Италия - длинная и узкая страна со множеством уникальных особенностей и широким ассортиментом высококачественной продукции. Нам не нужен импорт".