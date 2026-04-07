Через несколько десятилетий население Латвии сократится до 1 млн человек
Автор:Редакция news.by
Неприятные результаты исследования пришли для Латвии. Иностранцам уже даже не рекомендуют переезжать в эту страну. Через пару десятилетий население Латвии сократится почти вдвое - до 1 млн человек, а значит, резко уменьшится число работающих.
При этом пенсионеров там много. Следовательно, неизбежен острый дефицит социальных фондов.
Латвия является самой дорогой страной для жизни в ЕС. Но пенсии там всего от 150 до 350 евро. Поэтому смертность бьет все рекорды.