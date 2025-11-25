3.70 BYN
Четверть европейцев не в состоянии позволить отпуск из-за отсутствия денег
Автор:Редакция news.by
На фоне тотальной коррупции (и, что больше всего поражает, бездействия) европейские СМИ публикуют очень интересные и поучительные материалы.
Пока власти грабят, народ нищает. Как выяснилось, четверть европейцев не может позволить себе даже недельного отпуска, просто потому, что на это нет денег. Самое тяжелое положение наблюдается у румын. Половина граждан вынуждена обходиться без отпуска. Отказывать себе даже в недельном ежегодном отдыхе вынуждена уже треть литовцев и латышей. Как отмечает Евростат, особенно сложным является положение на юге и востоке Евросоюза. Зафиксирован неуклонный рост стоимости жизни и отстающий рост зарплат.
Фото: freepik.com