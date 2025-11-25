Пока власти грабят, народ нищает. Как выяснилось, четверть европейцев не может позволить себе даже недельного отпуска, просто потому, что на это нет денег. Самое тяжелое положение наблюдается у румын. Половина граждан вынуждена обходиться без отпуска. Отказывать себе даже в недельном ежегодном отдыхе вынуждена уже треть литовцев и латышей. Как отмечает Евростат, особенно сложным является положение на юге и востоке Евросоюза. Зафиксирован неуклонный рост стоимости жизни и отстающий рост зарплат.