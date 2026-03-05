ЧеЗа?.. Война в Иране, или как Трамп думал уничтожить страну, а поджег почти весь мир

Ближний Восток полыхает. И полыхает давно. Поджигают его в первую очередь звездно-полосатые товарищи (или не товарищи?) на пару со своими извечными партнерами. Сегодня это Израиль.

В подкасте "ЧеЗа?" журналист-новостник Александр Хоровец и историк-обозреватель Артем Строганов разобрали без розовых очков и американских сказок про "демократию и стабильность" простую истину: кто управляет Ираном, тот по факту управляет миром, ведь именно там сосредоточены крупнейшие запасы нефти, газа и ставший поперек горла Ормузский пролив.

Как блицкриг Трампа превратился в затяжной кошмар

Уже шесть дней длится конфликт в Иране. Президент США Дональд Трамп хвастался, мол, разберемся за 1-2 дня. Не получилось даже ни на третьи, ни на шестые сутки. Теперь уже заявляют о нескольких неделях. В общем, блицкрига не случилось, как и вывести народ на улицы против иранского "режима".

Наоборот. Люди вышли, но в поддержку своего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, впервые за тысячелетие так цинично и публично уничтоженного. Американцы забыли одну вещь: Восток - дело тонкое, и таких людей ничем не запугать. Сколько раз США уже пытались поджечь регион - Иран, Сирия, Ирак, Кувейт… Список можно продолжать бесконечно.

Иранцы - самый непокорный народ в истории

Персы всю свою историю были самым непокорным народом. После революции 1979 года шахский Иран превратился в Исламскую Республику - одну из немногих современных теократий.

"Решительно непонятно, почему был ликвидирован Али Хаменеи, ведь после убийства полубога на земле даже аполитичная часть иранского общества станет в позицию защиты своих религиозных интересов", - выразил мнение историк-обозреватель.

После убийства аятоллы иранцы сообщили о широком развертывании конфликта. Достаточно вспомнить недавние удары Ирана по Кипру, где размещалась американская авиабаза. До Кипра долетели! А там уже и до Греции рукой подать.

Миллиард долларов в день: цена американских "инвестиций"

Если говорить о цене и о защите, то по самым предварительным подсчетам стоимость одного дня военного конфликта для США превышает 1 млрд долларов. США рассчитывают на возврат этих военных инвестиций и получение уже не миллиардов, а триллионов прибыли. Но какой ценой?

Подожгли Иран - и сразу полыхнули ОАЭ, в Кувейте тоже полно вопросов. "Аэрослужба Эмиратов заявила о простое в 1 млн долларов в минуту", - отметил Артем Строганов. В стране, конечно, есть "слоек жира" в виде запасов, но он имеет свойство таять. Кроме прочего, теперь самая безопасная страна мира становится очень щепетильной темой для тех, кто хотел погреться у моря.

ОАЭ - "Швейцария" Глобального Юга оказалась под ударом

Дело даже не только в туризме и логистике. ОАЭ - это "Швейцария" для всего Глобального Юга. Там находятся огромные криптофермы, биржи, люди и целые государства хранят в Объединенных Арабских Эмиратах огромнейшие деньги. Теперь, выходит, арабская страна уже не является оплотом стабильности. После каждого иранского удара по территории Саудовской Аравии и ОАЭ крупные игроки начинают перекладывать деньги в другие места.

ОАЭ могут потерять уже не 1 млн долларов в минуту из одного аэропорта, а миллиарды в сутки из всех сфер. Если конфликт затянется - а судя по риторике и действиям Ирана, он будет тянуться, пока кто-то не сдастся, - то капитулирует, скорее всего, коалиция западных стран. Если, конечно, не применят какую-нибудь супербомбу.

Кому будет больно от конфликта на Ближнем Востоке? БРИКС под прицелом?

Зачем США затеяли войну с Ираном, в принципе, понятно - все эксперты сходятся во мнении о поставленной задаче рассорить Россию с Китаем. Но в ближайшей перспективе пострадают больше всех однозначно страны БРИКС.

На данный момент логистика в Ормузском проливе (а это 20 % мировой нефти и почти 30 % газа) зависит исключительно от власти Ирана. Есть досужие мнения, что Иран не сможет его перекрыть из-за нехватки сил. Но у Исламской Республики есть беспилотники. Достаточно запустить десяток дронов, чтобы один долетел до цели. Один подбитый танкер в Ормузском проливе - и все. Если затонут два-три судна, пока их не поднимут со дна, пролив будет заблокирован физически, без всяких военных перекрытий.

Говорят, Иран, перекрыв пролив, обескровит нефтью Китай (38 % идет туда). Да, отчасти на этом заработает Россия. Но больше всех по итогу пострадают не страны региона, а экономика Европы, как бы это странно ни звучало.

Европа - главная цель, которую никто не жалеет?

Несмотря на большие запасы газа в хранилищах, Европа не выживет - дешевого газа из Ирана и России не будет. А при затягивании войны еще миллионов 10-15 мусульман побегут в первую очередь в Германию, где уже живут их родственники. Исламизация Европы усилится кратно, и вместо премиального рынка Евросоюза все получат халифат.

