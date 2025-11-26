ЧП в Литве: пожар вспыхнул на демонтируемой Игналинской АЭС

ЧП в Литве. Зафиксировано возгорание при демонтаже Игналинской АЭС. Как стало известно, инцидент произошел в комплексе по обработке радиоактивных отходов. При этом Вильнюс пытается "замолчать" ситуацию.

Местные СМИ уделяют новости минимум внимания. А пресс-служба станции лишь коротко написала, что "инцидент локализован, угрозы нет".

Тут очень важно отметить, что никто в мире не проводил подобный демонтаж, курируют этот процесс сейчас некие компании из США и Франции.

И что интересно, именно эти страны в том числе требовали закрытия Игналинской АЭС как одно из условий вступления Литвы в ЕС и НАТО.