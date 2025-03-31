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Отсутствие образа будущего, кризис доверия и, конечно же, страх за собственную жизнь - характерные черты нарастающего политического кризиса на просторах западного мира.

Цветущий сад Борреля изрядно порос хмызняком. Уличные протесты и забастовки разочарованных рабочих стали уже просто повседневными событиями, которые перетекают из одного состояния в другое. Сегодня не вышел на работу, а на завтра, осознав полную отреченность чиновника, взял в руки палку, камень или даже коктейль Молотова. Вопрос лишь в уровне отчаяния, которого достиг европейский обыватель.

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Во многом причина политического кризиса и недоверия к власти все же на поверхности - завышенный уровень потребления, которому приучили западное общество, слишком резко обвалился, ибо он банально не имел под собой серьезных экономических оснований.

Наблюдается интересная ситуация относительно снижения популярности, рейтингов, уровня поддержки мейнстримных западных политических структур. Очень сильно это проявилось, в том числе во время досрочных выборов в Бундестаг.

"Прежде всего, это, наверное, тот социально-экономический уровень, который наблюдается в странах Евросоюза. То есть в среднем сумма потребительской корзины, которая необходима для ежедневного использования гражданами, увеличилась в два, иногда в три раза. Зарплата осталась на том же уровне. Плюс многие страны вынуждены проводить непопулярные реформы, которые вызывают озабоченность внутри государства и оказывают влияние на ту ситуацию, которая происходит", - отметил директор Центра международных исследований ФМО БГУ Никита Беленченко.

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Происходящее сложно не замечать, и, что самое главное, не обращать на это внимания. Особенно, когда риторика евробюрократов все больше похожа на фарс и издевательство. С высоких трибун они убеждают граждан перейти на аскетичный образ жизни ради борьбы с мифической российской угрозой. В то же время о своем благополучии заботятся с завидной исправностью и регулярностью.

Всего за три года еврочиновники повысили себе зарплату в семь раз. В итоге госпожа фон дер Ляйен помимо доходов от коррупционных схем ежемесячно получает сумму в размере почти 35 тыс. евро. Весьма хорошие деньги за возможность грабить европейцев. Ну и, конечно, понятно, чем обусловлено такое нездоровое стремление к наживе. Фон дер Ляйен, важно отбить те ресурсы, которые были потрачены на получение заветного кресла.

Происходящее в Евросоюзе действительно все больше напоминает театральное представление, где все продается и покупается. Что касается Прибалтики, то там даже местные элиты не стесняются называть вещи своими именами, по крайней мере, на подсознательном уровне. Многое вырывается наружу, приобретая характерную окраску. Клоуны довели цирк до полного разорения. Блогеры и активисты открыто демонстрируют крах экономики и, что самое главное, полное безразличие к бытовым проблемам населения.

Литва и Латвия продолжительное время делали все возможное и соглашались даже на абсурдные требования со стороны США и Евросоюза в обмен на гранты и дотации. Но вот санкционное противостояние осушило эти потоки. И последствия рачительной глупости стали видны всем вокруг.

По официальным данным Центрального статистического управления Латвии, почти 59% жителей страны не могут позволить себе обеспечить хотя бы одну из 13 основных потребностей. К ним относятся мясные продукты, тепло в доме, наличие автомобиля, подключение к интернету или, например, возможность собраться за столом с друзьями хотя бы раз в месяц.

"Латвия сегодня как пирамида. И если ничего не поменяется, каждый год по 2-3 млрд в течение следующих 10 лет и наш внешний долг уже будет составлять 50 млрд. Если у нас будет такой долг, это значит, что надо будет 1-1,5 млрд платить только за проценты обслуживания долга. И все, у нас людей становится меньше. И я говорю не о тех, кто выезжает, а о тех, кто умирает. В прошлом году 30 тыс. людей умерли. Родились только 14 тыс. В этом году рождаемость снизилась уже до 12 тыс. Все очень плохо", - подчеркнул основатель и лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс.

С такой тенденцией запоминать фамилии западных политиков имеет смысл разве что для тренировки памяти. Германия стала показательным примером всего, что происходит в Евросоюзе. Полный швах в экономике и такая же ситуация в политике. Досрочные выборы в Бундестаг в буквальном смысле стали вотумом недоверия политики Олафа Шольца. Системные партии продемонстрировали существенное снижение народной поддержки. Германия буквально раскололась на два лагеря - либералы против консерваторов.

Воевать с Россией или восстанавливать экономику? Сегодня такой вопрос даже не стоит на повестке дня. Решение принято и обжалованию не подлежит. Германия сорвалась с тормозов. Новый немецкий лидер Фридрих Мерц продавил законопроект, который позволяет загнать страну в немыслимые долги. Он рассчитывает увеличить расходы на военную промышленность и создать фонд для инвестиций в инфраструктуру, экспансию на восток, делают новой моделью экономического роста. Вот только все больше простых немцев понимают, в какую пропасть их толкают в очередной раз.

"Если мы посмотрим на самые ведущие страны Евросоюза - Британия, Франция, Германия, везде все начинает праветь. Несмотря на то, что в Великобритании как бы вроде и пришли левые к власти, но мы видим, что рейтинг их снижается постоянно. То есть, во-первых, надо отметить, что выбрана неправильная позиция, связанная именно с миграционным кризисом. Это стоит во главе угла, это всегда будет использоваться правыми силами. Во-вторых, никакие задачи, которые ставили перед собой именно левые партии, не решены", - сказал военный аналитик Андрей Богодель.

Наплыв беженцев из стран Ближнего Востока серьезно усугубляет социальную напряженность и добавляет еще больше претензий к представителям власти. Приезжими никто не занимается на системном уровне. Отсутствие социализации приводит к формированию этнических диаспор с плотным заселением различных городских районов. Многолетнее попустительство привело к тому, что даже полицейские теперь заходят в эти районы только после согласования со старейшинами.

Растущая численность беженцев постепенно делает местное население европейских городов этническим меньшинством. Местные политики активно используют проблему беженцев в ходе электоральных кампаний для сбора голосов, но сразу после выборов резко забывают о своих обещаниях и следуют в контексте общеевропейской парадигмы. Лишь редкие политики способны идти на конфронтацию с Брюсселем и отстаивать национальные интересы.

Западные политики, стремящиеся удержаться у власти любой ценой, невзирая на последствия и мнения собственных граждан, ставят Евросоюз в условия гражданского бунта. Народное недовольство накапливается на фоне полного безразличия власти к внутренним проблемам в медицине, экономике, безопасности на улицах городов. Их шаткая легитимность держится лишь на формировании образа внешнего врага. Прямой диалог США и России приближает крах этого мифа.

"То, что касается непосредственно самого Евросоюза, который пытается лавировать в этой проблематике между Россией и Соединенными Штатами, не дать максимально сблизиться, во многом это способ выживания в этом мире. Они не могут существовать самостоятельно, понимая, что их выносит по сути своей на обочину мировой политики", - заявил Андрей Богодель.

Происходящее в Европе и в целом в странах западного блока свидетельствует уже даже не о кризисе политической системы, а скорее о деградации общественного договора. Граждане и власть оказались по разные стороны баррикад, и открытое противостояние стремительно набирает обороты.