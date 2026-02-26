3.75 BYN
2.85 BYN
3.35 BYN
Чья рука управляет кризисом на Кубе, смотрите в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком"
Автор:Редакция news.by
Энергетический коллапс на Кубе. Чья рука управляет кризисом и что стоит за тактикой удушения.
Угрозы в адрес стран Латинской Америки являются частью "новой" доктрины США? Насколько реальна военная эскалация вокруг Кубы, а также какие рычаги остаются у Гаваны для защиты суверенитета? Где Остров свободы ищет поддержку?
Новую геополитическую партию разложат в авторском проекте "Блиц с Павлом Лазовиком". Смотрите 26 февраля в 19:30 на "Первом информационном".