Чья рука управляет кризисом на Кубе, смотрите в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком"

Энергетический коллапс на Кубе. Чья рука управляет кризисом и что стоит за тактикой удушения.

Угрозы в адрес стран Латинской Америки являются частью "новой" доктрины США? Насколько реальна военная эскалация вокруг Кубы, а также какие рычаги остаются у Гаваны для защиты суверенитета? Где Остров свободы ищет поддержку?