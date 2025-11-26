3.70 BYN
CNN: Украина отклонила три наиважнейших условия мирного плана
Киевский режим выкручивается как может. Украина отклонила 3 наиважнейших условия мирного плана. Киев не хочет отдавать территории Донбасса, отказываться от вступления в НАТО и сокращать численность армии.
При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что ситуация вокруг американского плана является информационной вакханалией. (Публикуется очень много противоречивых данных и заявлений). Песков добавил, что американский проект по Украине может стать хорошей основой.
Как стало известно, Москва уже получила по неофициальным каналам последние версии плана, но обсуждений с американской стороной еще не было.
Штаты принуждают Киев к сделке. Всплывают все новые подробности коррупционного скандала. Как оказалось, руководство НАБУ и САП лично предупреждало Зеленского о подготовке обвинений и главе его офиса Ермаку, и секретарю СНБО Умерову. Получается , что Зеленский не только не предпринял никаких мер, а напротив, назначил их руководителями делегации на переговоры по урегулированию конфликта.