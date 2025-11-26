Киевский режим выкручивается как может. Украина отклонила 3 наиважнейших условия мирного плана. Киев не хочет отдавать территории Донбасса, отказываться от вступления в НАТО и сокращать численность армии.



При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что ситуация вокруг американского плана является информационной вакханалией. (Публикуется очень много противоречивых данных и заявлений). Песков добавил, что американский проект по Украине может стать хорошей основой.



Как стало известно, Москва уже получила по неофициальным каналам последние версии плана, но обсуждений с американской стороной еще не было.