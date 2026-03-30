Дагестан и Чечня борются с наводнениями

Мощный циклон со стороны Каспийского моря вызвал масштабное наводнение в Дагестане.

Роскосмос публикует спутниковую съемку циклона. Объем осадков побил многолетние рекорды, без электричества оставались более 500 тыс. абонентов, эвакуированы более 3 тыс. жителей.

По данным МЧС, вода все еще остается на территории сотен жилых домов. Наиболее критическая ситуация сохраняется в Махачкале, Хасавюрте и районе.

Затронула стихия и Чечню. Эвакуировали более тысячи человек, подтоплено свыше 1800 домов и придворовых территорий. Фиксируются перебои с электроснабжением, деформации мостов, оползни и камнепады.

