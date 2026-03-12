"Дальше может быть больше" - Колташов о закреплении цен на энергоносители на новых максимумах

"Цены уже идут вверх, но пока это лишь анонсовые повышения, потому что дальше может быть больше. Конечно, стоит учитывать и противодействующий европейский клапан, то есть закрытие европейской промышленности, сокращение потребления со стороны европейского среднего класса. Это все будет означать уменьшение спроса на углеводороды, то есть, кто уменьшит потребление? Европейцы. Американцы тоже уменьшат потребление. Они уже в шоке от цен на бензин, потому что они радовались весь 2025 год - цены на бензин снижались. А теперь они взлетели и не упадут до уровня прошлого года - до 61 доллара за баррель. Соответственно, и дешевого бензина больше не будет".