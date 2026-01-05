Данные опроса: 45 % американцев против контроля над нефтью Венесуэлы

На фоне американского интереса к нефтяной инфраструктуре Латинской Америки 45 % американцев выступают против контроля нефтяных ресурсов Венесуэлы компаниями США. При этом 51 % американцев считает, что Штаты возьмут на себя контроль над нефтяными запасами Венесуэлы.

Также 39 % опрошенных уверены, что военные действия США в Венесуэле противоречат американскому законодательству, в то время как 29 % считают их вполне законными. При этом 36 % опрошенных считают, президент Венесуэлы Мадуро вместе с супругой будут проходить через справедливое судебное разбирательство, в то время как еще 30 % уверены в обратном.