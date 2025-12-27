Демографический кризис: в итальянской деревне родился первый ребенок за последние 30 лет

В 2024 году она достигла исторического минимума - менее 370 тыс. детей. Например, в одной из деревень региона Абруццо на свет появился ребенок впервые за 30 лет. Рождение маленькой Лары стало событием, которое попало в СМИ, а на ее крестины пришла вся местная община. Счастливые родители получили положенные выплаты, однако уже волнуются об обучении своей дочери. Последняя школа в деревне закрылась несколько десятков лет назад.