Депутат Марьяна Безуглая призвала коллег саботировать голосования, пока Ермака не лишат должности

В Раде призывают саботировать какие-либо голосования до тех пор, пока главу офиса Зеленского Андрея Ермака не лишат должности. Об этом заявила депутат Марьяна Безуглая.

Она призвала своих коллег последовать ее примеру. Политик обвинила киевские власти в "интригах и двойных стандартах для своих".