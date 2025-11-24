3.69 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
Депутат Марьяна Безуглая призвала коллег саботировать голосования, пока Ермака не лишат должности
Автор:Редакция news.by
В Раде призывают саботировать какие-либо голосования до тех пор, пока главу офиса Зеленского Андрея Ермака не лишат должности. Об этом заявила депутат Марьяна Безуглая.
Она призвала своих коллег последовать ее примеру. Политик обвинила киевские власти в "интригах и двойных стандартах для своих".
По словам Безуглой, у киевских властей наблюдается "глухота по поводу внутренних проблем, а на фронте - беспорядок и тысячи погибших из-за неразумных приказов". Депутат призвала парламент действовать.